Общество

Длинноволосую Купалу выберут на праздновании Иванова дня в Бугрово

В предстоящую субботу, 6 июля, в Государственном Пушкинском заповеднике, в музейном комплексе в деревне Бугрово, традиционно будут «праздновать Купалу».

Купальские гуляния в Бугрово (2018). Фото: Пушкинский Заповедник

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана…», начнут в 21.00. В основу его сценария взяты подлинные старинные обряды, приуроченные к Иванову дню песни, хороводы и другой этнографический материал, а также фрагменты из произведений «зуёвского барина Ляксандры Сяргеича. Ведущими праздника станут участники музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», работающего в тесном содружестве с петербургскими музыкантами, в частности — с доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения, знатоком псковского фольклора Ириной Поповой.

Купальские гуляния в Бугрово (2018). Фото: Пушкинский Заповедник

Гостей купальских гуляний научат плести купальские венки и вовлекут во всевозможные игры и конкурсы. Так, например, на празднике выберут лучшую Купалу — деву с самыми длинными волосами, «Ивана и Марью», лучшего сказителя купальских баек и так далее. Завершат праздник купальским костром. По традиции и в целях пожарной безопасности его разжигают не близ «Пушкинской деревни» с её деревянными, крытыми соломой постройками, а посередине мельничного пруда. Огонь к месту костра обычно отвозят на лодке главные персонажи театрализованного представления и зрители из числа победителей праздничных конкурсов.