Общество

Страхователям региона необходимо представить ежемесячную отчетность в ПФР не позднее 15 июля

Не позднее 15 июля работодателям необходимо представить в ПФР ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за июнь 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения:

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника,

фамилия, имя, отчество работника,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчетный месяц численность лиц, на которых работодатель подает СЗВ-М, составила 25 человек и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в электронной форме.

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели должны представлять в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т.е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.

Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.