Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», победитель праймериз «Единой России» и теперь уже кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му избирательному округу Игорь Максимов.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с гостем о его возвращении в большую псковскую политику. Кроме того, гость студии как эксперт в сфере ЖКХ выскажет свое мнение по поводу проблем жилищно-коммунального хозяйства региона и перспектив по выходу муниципальных предприятий Пскова из кризиса.

Вопросы Игорю Максимову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.