Общество

Михаил Ведерников отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение пожертвовать свою месячную заработную плату в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства будут перечислены в Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», на базе которого осуществляется сбор пожертвований.

Внести свой посильный вклад в оказание помощи иркутянам может каждый неравнодушный. Сделать это можно несколькими способами:

1. Перечисление на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2. Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения нашего Фонда, для этого:

Вставьте карту в устройство самообслуживания.

Выберите раздел «Платежи и переводы», далее — «Благотворительность и социальная помощь».

Выберите интересующую вас благотворительную организацию (Благотворительный Фонд княгини Ольги), укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

3. С помощью мобильного приложения:

Выберите вкладку «Платежи», далее — «Остальное».

Воспользуетесь строкой поиска по названию благотворительной организации или реквизитам (Благотворительный Фонд княгини Ольги).

Укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите перевод кодом, пришедшим вам в смс с номера 900.

4.С помощью QR-кода:

Зайдите в мобильное приложение своего банка в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду».

Наведите сканер на QR-код вашей платежной квитанции: дождитесь автозаполнения реквизитов, укажите ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердите платеж.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего паводка. По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

Жертвами стихии стали 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1 тыс 194 пострадавшим.

Из Пскова для оказания адресной помощи пострадавшим и усиления местной группировки сил РСЧС по решению главы региона отправилась группа из 10 областных спасателей. Специалисты будут работать в городе Тулун, который пострадал от стихии сильнее всего.