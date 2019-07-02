Общество

Александр Козловский: Работу сотрудников ГИБДД невозможно переоценить

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«Ваша нелегкая служба - это напряженный темп и широкий спектр должностных обязанностей. Круглосуточно, в любое время года, в жару и в ненастье вы несете дежурство на дорогах, содействуя бесперебойному транспортному сообщению и предотвращению аварий, помогая участникам движения, попавшим в беду», - отметил Александр Козловский.

Депутат отметил, что решение этих важных задач требует от каждого сотрудника мужества, стойкости, умения оперативно и грамотно действовать в экстремальных ситуациях. По его мнению, невозможно переоценить ту работу, которая проводится сотрудниками ГИБДД по пресечению и профилактике дорожных правонарушений, предотвращению аварий и происшествий, повышению грамотности и дисциплины водителей.

«Убежден, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая порядок на дорогах! Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в вашей нелегкой службе!» - заключил Александр Козловский.