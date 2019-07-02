Общество

Псковская таможня сообщает о возможности уплаты денежных средств на лицевые счета

Псковская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности о вступлении в силу приказа ФТС России от 26 июня 2019 года № 1039 «Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, таможенных представителей, а также иных лиц, осуществивших уплату денежных средств на счет Федерального казначейства, с применением комплекса программных средств «Лицевые счета — EJIC». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Положения приказа обеспечивают возможность уплаты денежных средств на лицевые счета, открытые на уровне ФТС России, не только российским юридическим лицам, но и российским физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иностранным юридическим лицам, состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика которых подтверждается сведениями, полученными таможенными органами от налоговых органов.

Операции по единому лицевому счету указанных лиц совершаются только в случае указания данными лицами в расчетных (платежных) документах и в таможенных документах, используемых для исчисления и уплаты таможенных и иных платежей, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Остатки денежных средств указанных лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых в таможенных органах до 1 июля 2019 года, будут перенесены на единый лицевой счет в течение указанной даты.

Порядок администрирования единых лицевых счетов российских юридических лиц не изменяется.