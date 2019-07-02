Общество

122 члена профсоюзов Псковской области отдохнули в санатории «Хилово» по программе «Солидарность»

С начала 2019 года Псковский областной совет профсоюзов совместно с санаторием «Хилово» реализуют программу «Солидарность» — групповые заезды профсоюзного актива региона в санаторий по 10-дневным путевкам по льготной цене. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, за 6 месяцев в рамках этой программы на одном из лучших курортов Северо-Запада России отдохнули 122 члена профсоюзов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Отметим, что в льготную путевку по программе «Солидарность» помимо проживания, лечения и питания входит культурно-развлекательная программа, дополнительные сеансы пользования бассейном, бесплатное пользование спортивным инвентарем в пункте проката, посещение сауны, боулинга, бильярда.

Важной частью групповых заездов являются обучающие занятия по профсоюзной тематике, направленные на развитие следующих компетентностей в профессиональной профсоюзной деятельности: в правовой сфере, в сфере охраны и безопасности труда, экологической безопасности, профсоюзной организационной деятельности, информационной деятельности, а также культурно-лингвистическая компетентность, коммуникативная, социально-психологическая, конфликтологическая и эмоционально-волевая компетентность.

Участники последнего на сегодня группового заезда в «Хилово», который завершился 28 июня, поделились своими впечатлениями о программе. Член профсоюза работников образования Ольга Казакова отдыхала в «Хилово» впервые: «Все прошло замечательно, и отдых получился насыщенным. В образовательной программе хочется отметить семинары, на которых мы обсуждали главные вопросы системы оплаты труда, а также охраны и безопасности труда. Безусловно, запомнился мотивационный тренинг. В целом, и лечебная, и образовательная, и развлекательная программы оказались полезными и интересными. Никаких замечаний – ни к работе персонала санатория, ни к организации питания – ни разу не возникло. Сотрудникам санатория и специалистам Псковского облсовпрофа – наша искренняя благодарность».

А член профсоюза работников здравоохранения Анатолий Сидоркин с работой санатория «Хилово» знаком хорошо – это был четвертый его приезд в санаторий. «Хорошо прошли занятия по профсоюзной тематике, я бы отметил встречу с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой, с руководителем отдела социально-трудовых отношений Николаем Марушевским, семинар с участием руководителя Инспекции труда облсовпрофа Андрея Стегния, тренинг с психологом — Валерией Мишаковой. Программа «Солидарность» — очень хороший вариант бюджетного отдыха для членов профсоюзов. Оздоровление, образовательная профсоюзная программа – все было организовано гармонично, и впечатления остались самые хорошие».

Согласна с мнением коллег по профсоюзному движению и член профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Оксана Демьяненко: «Очень удачно время очередного коллективного заезда по программе «Солидарность» совпало с отпуском, и для меня отдых в «Хилово» получился интересным. Мы побывали на всех профсоюзных занятиях, пообщались с другими профсоюзными активистами. И, конечно, индивидуально подобранные лечебные процедуры, оздоровительные мероприятия помогли набраться сил в отпускной период».

Добавим, что следующие коллективные заезды в профсоюзные учреждения Псковской области по программе «Солидарность» планируются осенью 2019 года.