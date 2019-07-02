Общество

Михаил Ведерников принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие во Втором ежегодном федеральном форуме «Производительность 360», который в среду, 3 июля, проходит в Нижнем Новгороде в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В мероприятии участвуют первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представители администрации президента РФ, министерства труда и социальной защиты РФ, министерства просвещения РФ и министерства здравоохранения РФ, а также губернаторы субъектов РФ и руководители крупных и средних производственных предприятий.

Актуальные вопросы сфере производительности труда и реализации профильного национального проекта были затронуты в ходе пленарного заседания. Затем работа продолжится в тематических группах, где участники форума поделятся опытом реализации нацпроекта по нескольким направлениям: промышленность, поддержка занятости, государственное управление, здравоохранение и образование, а также выработают предложения по решению существующих острых вопросов сферы производительности труда.



Михаил Ведерников войдет в состав группы по реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда». В ходе открытой дискуссии Глава региона обсудит с коллегами особенности выделения межбюджетных трансфертов регионам, пути преодоления существующих административных барьеров и дополнительные меры поддержки, а также возможности участия в программе экспортный акселератор.

Свое участие на форуме глава региона начал с осмотра предприятий Нижегородской области, где познакомился с лучшими практиками по повышению производительности труда, а также посмотрел, как организована работа бережливой поликлиники на базе одного из учреждений здравоохранения Нижнего Новгорода.

В настоящее время Псковская область ведет активную работу по включению региона в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация региона разработала и утвердила три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». 13 крупнейших производственных предприятий Псковской области вошли в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости. Реализация национального проекта на территории Псковской области запланирована в 2020 году. В этом году в нем принимают участие только пилотные регионы.

Напомним, что Второй ежегодный федеральный форум «Производительность 360» — ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная цель форума — аккумулирование и тиражирование лучших практик в области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.

Организаторами форума выступают министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.