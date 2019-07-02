Общество

Фонд президентских грантов проводит тренинги для НКО Псковской области

В Псковском государственном университете в среду, 3 июля, проходит обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций Псковской области. Его участниками стали 100 руководителей, сотрудников и волонтеров НКО Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Открывая мероприятие, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская поблагодарила Фонд президентских грантов за сотрудничество и за то, что специалисты откликнулись на приглашение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Для Псковской области проведение такого мероприятия очень важно, поскольку оно позволяет повысить качество подаваемых на рассмотрение Фонда проектов, а, значит, привлечь дополнительное финансирование в регион на реализацию социально значимых проектов», — сказала она.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева дала участникам семинара рекомендации по оформлению заявок на конкурс. Она обратила внимание на то, что в программе предусмотрена не только теоретическая, но и практическая часть, во время которой эксперты Фонда помогут участникам провести анализ основных ошибок при оформлении заявок.

«Цель проводимого сегодня мероприятия — улучшить результат, как по качеству оформления проектов, так и по их количеству. По опыту проведения подобных семинаров в регионах, могу заверить, что возможность получить консультацию и поработать с экспертами федерального уровня для многих соискателей грантов стала стартовой площадкой для победы в новых этапах конкурсного отбора», — отметила Наталья Алиева.

Представители некоммерческого сектора Псковской области активно участвуют в конкурсах Фонда Президентских грантов. Так, в 2018 году по итогам двух конкурсов было подано 124 заявки, 17 из них были признаны победителями. В первом конкурсе 2019 года на грантовую поддержку от Псковской области поступило 80 заявок, 14 проектов получили поддержку.

10 июня начался второй конкурс на поддержку проектов по линии Фонда Президентских грантов. Срок подачи заявок — до 31 июля. Результаты после экспертной оценки будут объявлены до 14 октября. Реализация проектов запланирована с 1 ноября этого года.