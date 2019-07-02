Общество

В Устав Псковской области внесут изменения по защите прав малочисленных народов

В Устав Псковской области внесут изменения, которые позволят законодательным органам власти обеспечивать защиту прав не только национальных меньшинств, но и малочисленных народов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 3 июля, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Как пояснила первый заместитель руководителя аппарата - начальник управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова, законопроект внесен с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В частности, профильный федеральный закон в части обеспечение прав после слов «национальных меньшинств» был дополнен словами «и коренных малочисленных народов».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в повседневной практике лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, нуждаются в действенных мерах органов государственной власти субъектов Российской Федерации по защите их прав в таких сферах как культура, образование общин, на традиционное природопользование и других прав.

Во избежание нарушения указанного требования необходимо рассмотрение законопроекта в первоочередном порядке на ближайшей сессии областного Собрания депутатов, указала Оксана Иванова.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты проект закона поддержали. Окончательное решение будет принято 4 июля на очередной сессии регионального парламента.