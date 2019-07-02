Общество

Парламентский комитет по законодательству поддержал законопроект о предоставлении участков приютам для животных без торгов

Депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали поправки в региональное законодательство, которые предоставят возможность приютам для бездомных и безнадзорных животных получать земельные участки без торгов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассматривался сегодня, 3 июля, накануне 34-й сессии заксобрания области.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Псковской области остро стоит проблема уменьшения количества бездомных и безнадзорных животных. Приюты для их содержания создаются в основном некоммерческими организациями и неравнодушными гражданами и содержатся, как правило, на благотворительной основе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельный участок для строительства приюта безнадзорных животных может быть предоставлен исключительно на торгах, но некоммерческие организации в силу финансовой ограниченности не принимают в них участия.

Законопроектом же предлагается предусмотреть поправки в закон «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставление земельного участка, находящегося в собственности Псковской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется в аренду без проведения торгов», которые предоставят возможность предоставления земельного участка для строительства приюта без торгов.

«Уже сегодня в существующих приютах проводят вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомных и безнадзорных животных. Возможность получения без торгов земельного участка под строительство приюта на территории области позволит оказать поддержку некоммерческим организациям и, соответственно, снизить количество безнадзорных животных», - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке к законопроекту также уточняется, что дополнительных финансовых средств для реализации закона не потребуется.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что администрация Псковской области предложила внести поправки к законопроекту с целью снижения административных барьеров при регулировании вопросов земельных правоотношений в регионе.

Напомним, законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов внес в Собрание его председатель Александр Котов после встречи с руководителем региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой и сотрудником организации Валерией Ханзлик.

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На встрече обсуждалась сложная ситуация, в которой оказался псковский приют для животных «Лесопилка»: зоозащитная организация вынуждена освободить прежнюю территорию и найти новое место для содержания бездомных животных.

За год в приюте получает помощь более четырехсот животных. Главная цель - найти брошенным собакам и кошкам новых хозяев. Старые и больные животные остаются в приюте на пожизненном содержании.

Члены парламентского комитета высказались в поддержку законопроекта. Окончательное решение по представленному законопроекту будет принято 4 июля на очередной сессии регионального парламента.