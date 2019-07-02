Общество

В Псковской области намерены пересмотреть методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях

В Псковской области намерены внести изменения в методику расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам для выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 3 июля, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что изменения в методику вносятся по двум причинам. Во-первых, в связи с необходимостью приведения используемого в методике понятия показателя «размер родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» в соответствие со статьей 11 регионального закона от 7 мая 2014 года «Об образовании в Псковской области».

Во-вторых, с целью введения нормы, предусматривающей изменение в текущем финансовом году объема субвенций муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий с учетом введения дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Авторы законопроекта утверждают, что его принятие не повлияет на права граждан на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, так как расчет компенсации производится исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемого администрацией области.

Принятие проекта закона области позволит органам местного самоуправления при увеличении мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обращаться в органы исполнительной власти области с просьбой об увеличении объема субвенции.

В финансовом обосновании к проекту закона указано, что пересчет объема субвенций в течение финансового года осуществляется с учетом сроков введения дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Однако по состоянию на 1 июня 2019 года сведений об увеличении количества детей, посещающих такие образовательные организации, не поступало.

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 4 июля, на очередной сессии Псковского областного Собрания.