Общество

В «Единой России» просят Генпрокуратуру и СК РФ взять на контроль расследование дела врачей роддома в Калининграде

Член президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Алена Аршинова направила официальные обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой взять на контроль расследование дела врача-реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача роддома Елены Белой из Калининграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Мною были направлены официальные обращения на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении врача из Калининграда Элины Сушкевич и привлечь к расследованию дела ведущих экспертов страны. Это дело требует прозрачного и публичного рассмотрения», - заявила Аршинова.

«По всей стране врачи в негодовании, в мой адрес и адрес коллег приходят от них обращения, в том числе в моем регионе, Чувашии, коллектив врачей республиканского перинатального центра в Чебоксарах попросил разобраться в этой ситуации. Ситуация действительно чудовищная, трудно представить, что врачи, которые много лет спасали недоношенных малышей, взяли и преднамеренно убили крошечного человечка», - отметила парламентарий.

Член общественного совета партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Госдумы Юрий Кобзев также направит обращение в Генеральную прокуратуру.

«Мы требуем привлечь к расследованию медицинское сообщество и профессиональных экспертов, а не тех экспертов, которые Следственный комитет готовит исключительно для своих нужд. Расследование этого резонансного дела должно быть максимально открытым», - подчеркнул он.

Кобзев отметил, что на встречах с медицинскими коллективами в рамках региональной недели вопрос преследования медработников звучит очень остро. «Преследования медработников в такой форме, когда проводят публичные мероприятия, это попадает в прессу, врачей выводят в наручниках, вызывают бурный негативный отклик в медицинском сообществе и абсолютное непонимание такой политики в отношении врачей. Это «охота на ведьм» и она недопустима», - уверен депутат.

В свою очередь, член комитета Государственной Думы по охране здоровья (фракция «Единой России») Борис Менделевич сказал, что впервые сталкивается с тем, что врачей обвиняют по очень страшной статье – умышленное убийство.

«В последние 2 года мы наблюдаем некий прессинг со стороны правоохранительных органов в адрес медработников. Лично я считаю, что это дело в частности, и другие дела, связанные с обвинением медицинских работников, должны вестись с привлечением медицинского сообщества. Потому что даже следователи главного управления Следственного Комитета, не обладая специальными знаниями, не смогут разобраться во всех нюансах оказания медицинской помощи в каждом конкретном случае. Надо понимать, что медицина – это не физика или математика, здесь нет одного правильного решения. Зачастую медицина сродни творчеству. Поэтому важно, чтобы любой случай ненадлежащего оказания медпомощи рассматривался с привлечением квалицированных специалистов», - подчеркнул Менделевич.

Напомним, 30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и.о. главврача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Медики из разных городов России запустили флешмоб в ее поддержку. Врачи публикуют в социальных сетях фотографии и видео с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.