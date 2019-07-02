Общество

Депутаты намерены утвердить соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами

Депутаты Псковского областного Собрания намерены утвердить соглашение об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации - Ленинградской областью и Псковской областью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий нормативный правовой акт рассматривался сегодня, 3 июля, на заседании парламентского комитета по законодательству.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева напомнила, что постановлением законодательного собрания Ленинградской области от 27 февраля 2019 года утверждено соглашение «Об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации - Ленинградской областью и Псковской областью».

В соответствии с законом области «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» соглашения об уточнении положения границ региона утверждаются постановлениями областного Собрания депутатов.

Лариса Васильева уточнила, что фактическая граница между субъектами не изменяется, а лишь уточняется, в связи с тем, что в кадастре недвижимости по картографическому материалу не указаны координаты границ субъектов РФ.

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Напомним, в мае текущего года в законодательстве Псковской области прописали порядок изменения и уточнения границ региона. Корректировка областного закона была связана с предстоящим проведением землеустроительных работ, которые будут проводиться в соответствии с требованиями федерального законодательства о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, а также границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В соседней Ленинградской области эта деятельность уже ведется с 2018 года.