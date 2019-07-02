Общество

Законодательный комитет регионального парламента поддержал законопроект о добровольчестве в Псковской области

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению рассмотрели и поддержали проект закона, отражающий новые положения федерального законодательства в сфере волонтерства и добровольчества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» рассматривался сегодня, 3 июля, накануне 34-й сессии заксобрания области.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он разработан в целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательство, регулирующего вопросы добровольчества и волонтерства, в части осуществления полномочий органами исполнительной власти в этой сфере.

«Эти изменения необходимо принять также в рамках поручения президента, в котором перед органами государственной власти поставлены очень серьезные задачи по поддержке волонтерского движения», - пояснила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Она также добавила, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств областного бюджета.

«Мы лично не занимаемся учетом добровольцев, наша задача создать инструмент по их поддержке. Мы планируем в частности создать региональный центр поддержки добровольчества, сейчас частично эту задачу решает проектный офис «Команды 2018». Для нас это новое направление, но мы должны пройти по этому пути», - заявила Наталья Плявинская, отвечая на вопросы депутатов.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников поинтересовался, как проявили себя добровольцы во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

«Отзывы от гостей города по работе добровольцев очень позитивные, - ответила Наталья Плявинская. – Мы увидели, что уже получили достаточно большую команду добровольцев, готовых работать и дальше на мероприятиях Псковской области».

«Направление важное и полезное. Нужно поддержать», - призвал коллег Владимир Яников.

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 4 июля, на очередной сессии Псковского областного Собрания.