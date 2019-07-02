Общество

Игорь Максимов: Руководители ГУПов и МУПов стали работать по принципу «день прошел - и хорошо»

Руководители ГУПов и МУПов стали психологически перерождаться. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му избирательному округу Игорь Максимов, высказывая мнение по поводу эффективности такой формы хозяйствования как муниципальные и госпредприятия.

Он признал, что сегодня госсектор экономики не справляется с управлением активами, о чем свидетельствуют в том числе и долги МУПов и ГУПов. С одной стороны, по его словам, слово «государство» имеет положительное значение «как некое название большой управленческой машины», а с другой оно создает препоны для успешной деятельности предприятий. «В каждом МУПе каждую минуту возникают проблемы, которые надо решать здесь и сейчас, но их руководители, как правило, в принятии своих решений связаны по рукам и ногам. Проблему надо решать сегодня, но это не представляется возможным, пока не получишь согласования гордумы», - констатировал Игорь Максимов и привел в качестве примера период своей работы директором «Псковских тепловых сетей», когда вопрос о выделении средств на зарплаты сотрудников из-за согласований уходило два месяца.

Из-за таких ситуаций, по мнению гостя студии, руководители предприятия, в конечном счете, «забывают про инициативу, про гибкость в осуществлении финансовых и других технических вопросов и начинают жить по принципу "день прошел - и хорошо", "солдат спит - служба идет"».

«Думаю, психологически стали перерождаться руководители из-за этой формы управления. Сделайте акционерное общество с пятью членами Совета директоров, но со стопроцентным муниципальным капиталом. Пусть ни одна акция не будет в частных руках, если это кому-то не нравится, но дайте возможность руководителю творить, управлять и работать», - заключил Игорь Максимов.