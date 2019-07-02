Общество

Александр Котов: У нас нет оснований и права вмешиваться в работу следственных органов по делу Облсовпрофа

Псковское областное Собрание депутатов не планирует реагировать на следственные действия, которые в настоящее время проводятся в Псковском облсовпрофе и его учреждениях. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Нам неизвестны причины, по которым проводятся следственные мероприятия, да и вообще, в соответствии с нашим законодательством, правоохранительные органы работают самостоятельно. У нас нет права вмешиваться в их работу», - пояснил политик.

По его словам, «то, что председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова является депутатом Псковского областного Собрания, не имеет значения, так как у нее нет никакого иммунитета».

«К тому же следственные действия ведутся не в отношении Ульяны Александровны лично. Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности Псковским областным советом профессиональных союзов. У нас нет оснований и необходимости вмешиваться», - заключил Александр Котов.