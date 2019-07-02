Общество

«Собственной персоной» с Игорем Максимовым. ВИДЕО

Гость студии - советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», победитель праймериз «Единой России» и теперь уже кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му избирательному округу Игорь Максимов.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорил с гостем о его возвращении в большую псковскую политику. Кроме того, как эксперт в сфере ЖКХ Игорь Максимов высказал свое мнение по поводу проблем жилищно-коммунального хозяйства региона и перспектив по выходу муниципальных предприятий Пскова из кризиса.