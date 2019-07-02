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Общество

Еще один комитет регионального парламента поддержал законопроект о компенсации за двухразовое питание детей с ограниченными возможностями

03.07.2019 16:10|ПсковКомментариев: 0

Органы местного самоуправления Псковской области наделят полномочиями по выплате ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 3 июля, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников в ходе доклада по законопроекту напомнил, что федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием. Однако законом не регламентируются основания обеспечения денежной компенсацией на питание детей, осваивающих программы начального, основного общего и среднего общего образования в домашних условиях.

В настоящее время по состоянию здоровья образование на дому в регионе получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.

В пояснительной записке к проекту закона, утверждается, что он разработан с учетом требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Средства на выплату указанной компенсации будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций, а необходимые документы на выплату компенсации будут предоставляться по месту обучения обучающегося.

Решение по назначению и выплате денежной компенсации будут приниматься муниципальными образовательными организациями, выплата компенсации будет осуществляться также муниципальными образовательными организациями. При этом дополнительные расходы на исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий не потребуются.

Напомним, ранее законопроект поддержали члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Окончательное решение будет принято 4 июля на очередной сессии регионального парламента.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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