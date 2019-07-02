Общество

Законодательное регулирование градостроительной деятельности в Псковской области усовершенствуют

Региональный закон, регулирующий градостроительную деятельность на территории Псковской области» и закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» приведут в соответствие с актуальной редакцией Градостроительного кодекса РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассматривался сегодня, 3 июля, накануне 34-й сессии заксобрания области на заседании законодательного комитета.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева пояснила, что в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены изменения, связанные в частности с необходимостью усовершенствовать подготовку, согласование и утверждение документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий, устранением противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель и совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий.

С учетом принятия ряда федеральных законов, внесших указанные поправки, потребовалась и корректировка закона Псковской области от 10 февраля 2014 года «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области». Кроме того, необходимость внесения изменений указана в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области от 08 сентября 2017 года.

В самом законопроекте указано, что, к примеру, изменения, внесенные законом № 373-ФЗ, касаются случаев, в которых требуется разработка документации по планировке территории, требований к разработке и содержанию такой документации, полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по принятию решений о разработке документации по планировке территории, обеспечению ее подготовки и утверждению.

Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Законом № 373-ФЗ, также коснулись содержания проекта планировки и проекта межевания территории.

Наибольшее количество изменений было внесено в положения, касающиеся полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке документации по планировке территории.

Лариса Васильева заверила, что принятие проекта закона области будет способствовать повышению роли института планировки в процессе освоения территории.

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 4 июля, на очередной сессии Псковского областного Собрания.