Общество

Псковские депутаты предложат Госдуме принять снижающий нагрузку на мировых судей закон

Псковское областное Собрание депутатов намерено обратиться в Государственную Думу РФ с проектом федерального закона, который упростит процедуру взыскания задолженности физических лиц по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, а также позволит снизить нагрузку на мировых судей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инициативу регионального комитета юстиции представил сегодня, 3 июля, его председатель Сергей Шерстобитов на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Он пояснил, что проектом федерального закона по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ предлагается изменить порядок взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам с физических лиц. Это обусловлено тем, что с 6 мая 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ), являющиеся существенной процессуальной новеллой последнего времени, а именно в КАС РФ введен институт приказного административного судопроизводства.

Данное изменение законодательства имело актуальность для мировых судей. Ранее административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций подлежали рассмотрению в порядке главы 32 КАС РФ районными судами. Федеральным законом в КАС РФ введена упрощенная форма производства по делам о взыскании обязательных платежей и санкций, как выносимый исключительно мировыми судьями судебный приказ. Он выносится мировым судьей единолично, без судебного разбирательства и вызова сторон по результатам исследования представленных доказательств.

Необходимость данной законодательной новеллы была обусловлена значительным увеличением количества обращений в суды налоговых и таможенных органов, а также государственных внебюджетных фондов, которые в большинстве случаев имеют бесспорный характер и не требуют проведения полноценного судебного разбирательства.

При этом анализ практики реализации КАС РФ в редакции Федерального закона за период с мая 2016 по настоящее время показал рост судебной нагрузки на мировых судей, повышению уровня доверия граждан к решениям, принимаемым налоговыми органами, рост материальных затрат субъектов Российской Федерации на издание судебных приказов, в том числе, на почтовые расходы.

Так, при себестоимости одного судебного приказа 262 рубля, расходы бюджета Псковской области в этой части в 2016 году составили 2 млн 605 тыс. рублей, в 2017 году - 4 млн 965 тыс. рублей, в 2018 году - 4 млн 728 тыс. рублей.

Принятие Законопроекта позволит сократить процедуру взыскания задолженности физических лиц по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам. Так, в случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом, требования об уплате налога, сбора, страхового взноса, пени или штрафа налоговый или таможенный орган смогут взыскать их принудительно за счет имущества налогоплательщика.

В целях исключения возможных споров между налогоплательщиками и налоговыми органами (таможенными органами) в части срока вынесения решения о взыскании недоимки, который судами может быть трактован как пресекательный, после истечения которого требование погасить недоимку за счет имущества признается неправомерным, законопроект сохраняет право налогового органа (таможенного органа), в случае пропуска срока на бесспорное взыскание недоимки за счет имущества налогоплательщика, обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика причитающихся к уплате суммы налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов.

В целях проработки отдельных аспектов законопроекта, он был направлен в Псковский областной суд и Управление федеральной налоговой службы по Псковской области для изучения и дачи компетентных заключений.

Согласно заключения Псковского областного суда, принятие законопроекта не потребует внесения изменений в действующую редакцию КАС РФ. Согласно заключения Управления федеральной налоговой службы по Псковской области, принятие законопроекта позволит уменьшить материальные затраты федерального бюджета и не потребует внесения дополнительных изменений в Налоговый кодекс РФ.

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 4 июля, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Планируется, что в Госдуме законопроект коллегам представит Александр Козловский.