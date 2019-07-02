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Общество

Псковская инспекция труда информирует о прекращении срочного трудового договора в выходной день

03.07.2019 16:41|ПсковКомментариев: 0

Псковская трудовая инспекция отвечает на вопрос: «В какой день необходимо выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет, если срок трудового договора истекает в воскресенье? Накануне в пятницу или в понедельник?»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, согласно статье 14 Трудового кодекса РФ течение сроков, с которыми связано прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Если срок действия трудового договора истекает в выходной день, то днем увольнения работника и днем окончания срока действия трудового договора будет ближайший после выходного рабочий день, в указанном случае это понедельник. Следовательно, в понедельник необходимо произвести с работником окончательный расчет и выдать ему на руки трудовую книжку.

Теги: #трудовое законодательство #инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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