Депутаты Псковского Собрания выяснили, на что тратятся средства резервного фонда

Депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию утвердили сегодня, 3 июля, проект закона об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Финансовый комитет Псковской области предложило утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 31,6 млрд рублей, по расходам - в сумме 31,7 млрд рублей. Таким образом расходы региона превысили доходы на 93 млн рублей. По консолидированному бюджету, наоборот, наблюдается профицит - 146 млн рублей.
Первый заместитель председателя регионального комитета по финансам Людмила Павлова обратила внимание депутатов на тенденцию по увеличению доходов и соответственно расходов областного бюджета. Свою роль, по ее словам, сыграли и значительные поступления из федерального бюджета и рост собственной доходной базы.
Что касается консолидированного бюджета, то его собственные доходы по сравнению с 2017 годов выросли на 1,780 млрд рублей, и на 3,2 млрд по безвозмездным поступлениям.
«За этими цифрами стоит большая работа администрации Псковской области, органов исполнительной власти», - подчеркнула Людмила Павлова.
По ее словам, в структуре собственных доходов бюджета Псковской области остается преимущественным налоги на доходы физических лиц – практически 40%. Расходы же региональной казны по-прежнему, как и в большинстве регионов страны, носят, прежде всего, социальный характер.
«Самая главная наша задача – обеспечение показателей по указам президента, в том числе по направлению средств на социальные выплаты и по вовремя выплаченной зарплате сотрудникам социальной сферы», - добавила Людмила Павлова. При этом она отметила, что средняя заработная плата в сфере общего образования составила 25 255 рублей. Это чуть менее 99% от целевого показателя.
Депутат Всеволод Козловский («Единая Россия») поинтересовался, как тратился резервный фонд Псковской области.
«Средства резервного фонда направляются на непредвиденные расходы. В основном это расходы, связанные с возможным командированием общественным организациям на различные мероприятия и случаи ЧС. Позиции небольшие, но их общее количество достаточно большее», - ответила Людмила Павлова.
В качестве недавнего примера она назвала участие псковских неработающих пенсионеров в спортивных мероприятиях. На проезд к месту проведения соревнований этой категории выделялись средства из резервного фонда.
Энергосбережения включают себя мероприятия по газо- и теплоснабжению, и все они выполнены в полном объеме. Часть объектов, почти половина, перешла на 2019 год.
Напомним, днем ранее проект закона утвердили члены бюджетного комитета регионального парламента.
Окончательное утверждение исполнения бюджета состоится 4 июля на очередной сессии регионального парламента.