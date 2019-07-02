Общество

Вера Емельянова проконтролировала ход ремонтных работ в Дедовичской районной больнице

Сосонскую основную общеобразовательную школу и Дедовичскую больницу посетила накануне первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В школе она проверила ход подготовки к новому учебному году, в больнице — ремонтные работы в терапевтическом и хирургическом отделениях, которые проводятся на средства федерального бюджета.

Также она навестила постояльцев сестринского отделения больницы и Пожеревицкого дома-интерната. С руководством и сотрудниками медицинского и социального учреждений Вера Емельянова обсудила текущие и проблемные вопросы, требующие содействия и помощи со стороны областных властей.

Отметим, что до 2019 года ремонта в Дедовичской районной больнице не было более 20 лет. Решение о начале реконструкции принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прошлом году по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

Сейчас в больнице работает стационар на 34 места круглосуточного пребывания пациентов, 23 места предусмотрены для дневного стационара. В системе Дедовичской районной больницы функционируют детское, хирургическое и терапевтическое отделения, Скорая помощь. В пристройке размещается поликлиника.