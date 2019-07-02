Общество

Псковские налоговики приглашают налогоплательщиков на тематические семинары в инспекциях

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области приглашает граждан на тематические семинары, которые пройдут в налоговых органах региона в июле-сентябре 2019 года. Тематика семинаров предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционно спланированные мероприятия проводятся в порядке оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

В ходе семинаров специалисты инспекций разъяснят порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, указанных в налоговом уведомлении, расскажут об изменениях в налоговом законодательстве, новом порядке применения ККТ, возможностях и преимуществе электронных сервисов ФНС России, о предоставлении льгот по имущественным налогам физических лиц и многое другое.

Выбрать необходимую тематику можно ознакомившись с графиками проведения семинаров территориальными налоговыми органами в 3 квартале 2019 года.