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Общество

Суд обязал «ГазРесурс» заключить соглашение об аварийно-диспетчерском обеспечении с АО «Газпром газораспределение Псков»

04.07.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области подтвердил законность предписания, выданного комитетом по строительству и ЖКХ после проверки требований газораспределительной организации к компании «ГазРесурс» о необходимости заключения соглашения об АДО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

В марте 2019 года инспекция Госжилнадзора комитета по строительству и ЖКХ Псковской области провела внеплановую проверку специализированной организации «ГазРесурс». По результатам проверки было выявлено, что данная организация, заключая договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) общего пользования с управляющими компаниями города Пскова, не имеет соглашения на АДО с газораспределительной организацией.

В результате сложившейся ситуации безопасная эксплуатация ВДГО обеспечивается лишь частично. В случае возникновения возможной аварийной ситуации ООО «ГазРесурс» не имеет права прекращать газоснабжение абонентов для ее ликвидации, поскольку запорные устройства на внешних сетях принадлежат газораспределительной организации. В свою очередь компания «Газпром газораспределение Псков» при отсутствии соглашения на АДО не имеет основания для ремонта внутридомовых сетей.

«Очевидно, что данная ситуация была выгодна компании «ГазРесурс», поскольку они существенно снизили цену на ТО ВДГО общего пользования, не закладывая в его стоимость работы по аварийно-диспетчерскому обеспечению. Мы неоднократно и за свой счет направляли специалистов аварийной службы для локализации аварийных ситуаций в многоквартирных домах, которые обслуживает данная компания», – отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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