Общество

Пока поменялись только вывески, а суть меняется очень медленно – Игорь Максимов о реформе ТКО в Пскове

«Пока поменялись только вывески, а суть меняется очень медленно», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов, высказывая по просьбе радиослушателя мнение о ходе реализации реформы ТКО на территории псковского региона.

«Могу судить только по Пскову. Худо-бедно, здесь отходы собирались и утилизировались и ранее. Я не увидел ни улучшений, ни ухудшений работы именно в Пскове, - констатировал гость студии. - То, что, регоператор взял на себя обязательства осуществлять ту же деятельность во всех остальных районах области и оказался, мягко говоря, не готов к таким большим задачам, - видимо, правда».

«Просто такие задачи большие поставлены, к решению которых многие оказались не готовы. Но это постепенно выруливается», - заключил Игорь Максимов. Также он согласился с тем, что реформу ТКО на данный момент сложно назвать реформой, потому что сейчас в какой-то степени продолжает работать то, что работало до этого. «Пока поменялись только вывески, а суть меняется очень медленно», - отметил гость студии.