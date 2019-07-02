Общество

Губернатора Псковской области попросили разобраться с «наливайками»

Губернатора Псковской области попросили уделить внимание проблеме так называемых «наливаек» в региональном центре и указали на недейственность и даже деструктивность мер по ограничению времени продажи алкоголя. Соответствующее обращение на сайте ведерников.рф разместил пскович Владимир Яковлев.



Фото здесь и далее - ведерников.рф

По мнению автора обращения, на сегодняшний день в городе Пскове, а также в районных центрах, складывается «тяжелейшая ситуация с так называемыми «наливайками» - местами, созданными для продажи алкоголя в запрещенное законом время».

«Дело в том, что подобные магазины не только являются издевкой над законодательной системой Псковской области, так как наплевательским образом (путем простого открытия бутылки и выставлением в ларьке двух стульев) игнорируют его смысл, но и повышают криминогенную обстановку в районах своей работы. Стоит отметить и тот факт, что в большей части подобных заведений продают контрафактный алкоголь с поддельными акцизами, в чем мы множество раз убеждались, проводя общественные рейды», - написал он.





В качестве конкретного примера он назвал магазин, расположенный в Пскове на проспекте Энтузиастов, 5б.

«На нем горделиво красуется «продажа алкоголя круглосуточно». Вечером, после наступления установленного законом запрета, к данному заведению стекается больше количество людей. Возле «наливайки» есть пустырь, где эти самые посетители и распивают купленный алкоголь, попутно будя всех жильцов соседних домов. Купить алкоголь в запретное время там проще простого. Никто не спросит паспорта, зато бутылку заботливо откроют и лишь после этого передадут в руки купившему», - поделился пскович.

По его словам, жильцы соседних домов в рамках борьбы с конкретным заведением собирают подписи выступающих за закрытие этого «бара». «В рамках общественной деятельности мы проводили и проводим рейды для борьбы с этими заведениями, но это всего лишь капля в море. Увы, необходимо признать, что нынешний вариант ограничения времени продажи алкоголя в Псковской области, не только оказался не эффективным, но и оказывает существенное деструктивное влияние на криминогенную ситуацию в жилых районах, бьет по добросовестным продавцам, которые уважительно относятся к законодательству и кроме всего этого, привел на рынок области тысячи литров контрафактного алкоголя, травящего население Псковской земли», - заключил автор обращения, который призвал уделить должное внимание описанной проблеме.