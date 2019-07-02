Джамиль Хиндристанский покинул пост руководителя МФЦ Псковской области

Пост руководителя Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ) покинул Джамиль Хиндристанский.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, и.о. директора МФЦ назначена Екатерина Ершова.
Екатерина Ершова до недавнего времени занимала должность советника заместителя губернатора Псковской области и должность заместителя генерального директора ООО «Горнолыжный курорт «Мальская долина».
Отметим, что Джамиль Хиндристанский возглавлял ГБУ ПО «МФЦ» с 2015 года.