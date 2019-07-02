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Общество

Втрое увеличится площадь восстановленных лесов в Псковской области к 2024 году

03.07.2019 22:03|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области намерены к 2024 году за счет участия в национальном проекте «Экология» увеличить площадь лесовосстановления до 11,5 тысяч гектаров, что втрое больше показателей этого года. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

«Площадь лесовосстановления на 2019 год запланирована в объеме 3,7 тысяч гектаров. Постепенно будет происходить рост этой площади и к 2024 году он должен достигнуть 11,5 тысяч гектаров, то есть эта площадь вырастет практически втрое. Это те площади, которые после рубок должны восстанавливаться как с использованием искусственного лесовосстановления, так и с помощью содействия естественному лесовосстановлению», - пояснил он.

Виктор Мусатов также уточнил, что благодаря участию в нацпроекте, к 2024 году в Псковской области «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения должно равняться площади вырубленных и погибших лесных насаждений». «Увеличение площади восстановленных лесов планируется достичь за счет увеличения площадей посадки сеянцев, саженцев и увеличения числа посадочного материала. Эта работа будет проведена во всех районах, где ведется лесозаготовка», - отметил он.

По словам чиновника, с 2019 года эта работа ведется по региональному проекту «Сохранение лесов Псковской области», разработанному в рамках национального проекта «Экология». На данный момент по темпам лесовосстановления регион является одним из лидеров в СЗФО. «Основная задача проекта - чтобы лесовосстановление проводилось профессионально и согласно четкой концепции. Главное, чтобы в регионе появлялись полноценные хвойные леса. В конечном итоге это дает увеличение площади лесов Псковской области», - считает Виктор Мусатов.

Отметим, что общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. В том числе почти 650 тыс. гектаров - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов. Площадь эксплуатационных лесов, то есть территорий, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.

В нацпроект «Экология» входят следующие подразделы: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги: #лес #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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