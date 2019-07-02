Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нам стоит дом построить
Зачем сапогам полоска?
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Про заграничную недвижимость депутатов
О земле и недвижимости
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганза. Схема перекрытия дорог
 
 
 
ещё Общество 02.07.2019 17:544 Михаил Ведерников на Совете при президенте внес предложения по оптимизации реализации нацпроектов в субъектах РФ 04.07.2019 08:360 У компании Маслякова хотят отобрать бренд КВН 04.07.2019 08:220 Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей 03.07.2019 22:030 Втрое увеличится площадь восстановленных лесов в Псковской области к 2024 году 03.07.2019 20:471 Джамиль Хиндристанский покинул пост руководителя МФЦ Псковской области 03.07.2019 19:026 Губернатора Псковской области попросили разобраться с «наливайками»
 
 
 
Самое популярное 01.07.2019 17:173 ОАО «РЖД» выражает соболезнования семьям погибших в ДТП на перегоне Себеж – Заваруйка 01.07.2019 13:280 Появились фотографии с места ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе 02.07.2019 16:580 Завтра состоится отпевание псковского фотографа Светланы Гавриловой 01.07.2019 13:400 ОЖД о причинах ДТП под Себежем: Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом 01.07.2019 14:141 Не стало псковского фотографа Светланы Гавриловой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

04.07.2019 08:22|ПсковКомментариев: 0

Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей. Первый - с представительством международной компании PwC в России - на 90 млн рублей. Два других - с Государственной публичной научно-технической библиотеке России — на 274,7 млн рублей.

Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело. По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур.

В Минобрнауки произошедшее не комментируют. В PwC «Известиям» сказали, что не имеют права рассказывать о реализованных или нереализованных проектах. В свою очередь, в Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства по двум госконтрактам выполнили. 

Теги: #Минобрнауки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?
В опросе приняло участие 1588 человек
04.07.2019, 08:470 Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян 04.07.2019, 08:360 У компании Маслякова хотят отобрать бренд КВН 04.07.2019, 08:220 Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей 03.07.2019, 22:390 Бал-концерт, посвященный Дню семьи и верности, пройдет в Писковичах
03.07.2019, 22:251 Россиянам пообещали с 2023 года возмещать затраты на лекарства 03.07.2019, 22:030 Втрое увеличится площадь восстановленных лесов в Псковской области к 2024 году 03.07.2019, 21:4510 Обыски в облсовпрофе: «Кто не понял — тот поймет» 03.07.2019, 21:410 Пожар на складе Jim Beam уничтожил 7 млн литров виски
03.07.2019, 21:182 Фотофакт: В парке им. Гагарина в Пскове на проезжую часть рухнуло дерево 03.07.2019, 20:541 Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне 03.07.2019, 20:471 Джамиль Хиндристанский покинул пост руководителя МФЦ Псковской области 03.07.2019, 20:350 В Порховском районе в июле откроется построенное на средства гранта УЕФА футбольное поле
03.07.2019, 20:172 Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод 03.07.2019, 20:016 У кота после прогулки на даче в Острове обнаружили пулю в шерсти 03.07.2019, 19:390 Почти 2700 человек в Псковской области обратились за помощью в 2019 году после укуса клещей 03.07.2019, 19:180 «Псков-Лада» объявляет гигантскую распродажу на автомобили LADA XRAY
03.07.2019, 19:026 Губернатора Псковской области попросили разобраться с «наливайками» 03.07.2019, 18:400 Депутаты поддержали инициативу по упрощению процедуры реализации масштабных инвестпроектов в Псковской области 03.07.2019, 18:375 Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в Псковоблсовпрофе 03.07.2019, 18:275 Олег Брячак об инициативах митрополита Тихона, повышении цен и работе в гордуме
03.07.2019, 18:263 Мать и отца в Ленобласти подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери 03.07.2019, 18:160 ПсковГУ объявляет набор абитуриентов на образовательную программу подготовки Теология 03.07.2019, 18:100 Депутаты Псковского Собрания выяснили, на что тратятся средства резервного фонда 03.07.2019, 18:040 Пока поменялись только вывески, а суть меняется очень медленно – Игорь Максимов о реформе ТКО в Пскове
03.07.2019, 18:000 Завтра в Псковской области возможны дожди 03.07.2019, 17:470 Региональная Кадастровая палата: Способы получения сведений из ЕГРН 03.07.2019, 17:400 6 июля в ТРК «Акваполис» будет работать «полевой» ЗАГС 03.07.2019, 17:350 Вера Емельянова проконтролировала ход ремонтных работ в Дедовичской районной больнице
03.07.2019, 17:301 Псково-печерские щи, архиерейские котлеты, псковский борканник: чем разнообразить меню в Петров пост 03.07.2019, 17:200 Псковские депутаты предложат Госдуме принять снижающий нагрузку на мировых судей закон 03.07.2019, 17:150 Псковские налоговики приглашают налогоплательщиков на тематические семинары в инспекциях 03.07.2019, 17:042 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов назначен председателем Арбитражного суда в Калуге
03.07.2019, 17:010 В Сети появилось видео ДТП с участием военной техники в Псковском районе 03.07.2019, 17:000 Законодательное регулирование градостроительной деятельности в Псковской области усовершенствуют 03.07.2019, 16:502 Псковские росгвардейцы одержали победу в окружных соревнованиях 03.07.2019, 16:410 Псковская инспекция труда информирует о прекращении срочного трудового договора в выходной день
03.07.2019, 16:220 В Гдове завтра пройдет концерт волонтеров проекта «Родная земля» 03.07.2019, 16:100 Еще один комитет регионального парламента поддержал законопроект о компенсации за двухразовое питание детей с ограниченными возможностями 03.07.2019, 16:000 Готовится к открытию еще один магазин «Деревня Соловьи» 03.07.2019, 15:460 Проблемные вопросы ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области обсудили депутаты регионального парламента
03.07.2019, 15:400 Открылась выставка, посвященная 60-летию со дня открытия «Кургана Дружбы» 03.07.2019, 15:340 «Собственной персоной» с Игорем Максимовым. ВИДЕО 03.07.2019, 15:312 Александр Котов: У нас нет оснований и права вмешиваться в работу следственных органов по делу Облсовпрофа 03.07.2019, 15:230 Территориальная схема по обращению с ТКО должна появиться не позднее первого полугодия 2020 года
03.07.2019, 15:194 Игорь Максимов: Руководители ГУПов и МУПов стали работать по принципу «день прошел - и хорошо» 03.07.2019, 15:150 Региональный Росреестр напоминает о работе «телефона доверия» 03.07.2019, 15:000 В Минздраве объяснили значительный рост заболеваемости ВИЧ в России 03.07.2019, 14:571 Игорь Максимов о госдолге Псковской области: Все дело в разумных пределах
03.07.2019, 14:530 Законодательный комитет регионального парламента поддержал законопроект о добровольчестве в Псковской области 03.07.2019, 14:480 Псковская таможня сообщает о возможности уплаты денежных средств на лицевые счета 03.07.2019, 14:401 В «Единой России» просят Генпрокуратуру и СК РФ взять на контроль расследование дела врачей роддома в Калининграде 03.07.2019, 14:391 Игорь Максимов: Рано ложиться на диван и смотреть телевизор
03.07.2019, 14:380 Депутаты намерены утвердить соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами 03.07.2019, 14:350 Фонд президентских грантов проводит тренинги для НКО Псковской области 03.07.2019, 14:300 В Псковской области намерены пересмотреть методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях 03.07.2019, 14:280 «Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию продукции
03.07.2019, 14:260 Активность в сфере услуг в России сократилась впервые с января 2016 года 03.07.2019, 14:2217 Ульяна Михайлова: Будем защищать права учреждений облсовпрофа всеми законными способами 03.07.2019, 14:170 Михаил Ведерников принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360» 03.07.2019, 14:150 Парламентский комитет по законодательству поддержал законопроект о предоставлении участков приютам для животных без торгов
03.07.2019, 14:090 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Юриспруденция» 03.07.2019, 14:070 В Устав Псковской области внесут изменения по защите прав малочисленных народов 03.07.2019, 13:550 122 члена профсоюзов Псковской области отдохнули в санатории «Хилово» по программе «Солидарность» 03.07.2019, 13:4516 В Псковском облсовпрофе и подведомственных ему учреждениях проходят обыски
03.07.2019, 13:430 В Великолукском районе два землевладельца получили по 20 часов исправительных работ 03.07.2019, 13:300 В Псковскую область не пропустили 280 кг белорусского сыра 03.07.2019, 13:200 Страхователям региона необходимо представить ежемесячную отчетность в ПФР не позднее 15 июля 03.07.2019, 13:130 Только 35% работодателей обращаются в центры занятости для поиска сотрудников
03.07.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Максимовым 03.07.2019, 12:590 Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны 03.07.2019, 12:500 Александр Козловский: Работу сотрудников ГИБДД невозможно переоценить 03.07.2019, 12:420 В сентябре в Пушкинских Горах состоится фестиваль «Осень в Михайловском - 2019»
03.07.2019, 12:385 Михаил Ведерников отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения в Иркутской области 03.07.2019, 12:350 В Дедовичах возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре ребенка 03.07.2019, 12:282 В Псковском озере выявлен браконьер, осуществлявший незаконный вылов водных биоресурсов 03.07.2019, 12:221 ДТП с участием военной техники произошло у деревни Покрутище
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.