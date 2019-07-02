Общество

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей. Первый - с представительством международной компании PwC в России - на 90 млн рублей. Два других - с Государственной публичной научно-технической библиотеке России — на 274,7 млн рублей.

Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело. По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур.

В Минобрнауки произошедшее не комментируют. В PwC «Известиям» сказали, что не имеют права рассказывать о реализованных или нереализованных проектах. В свою очередь, в Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства по двум госконтрактам выполнили.