Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей. Об этом говорится в протоколе межведомственного совещания, с которым ознакомились «Известия».

В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснована радиофобия россиян. Столичные власти, понимая необходимость внедрения сетей пятого поколения для развития мегаполисов, готовы профинансировать исследование, говорится в протоколе совещания. По планам авторов исследовательские работы продлятся чуть больше года и будут включать как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных.

По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечено в проекте. Если безвредность будет научно доказана, это облегчит строительство сетей. Не исключено, что требования к мощности излучения сотового оборудования станут более либеральными по аналогии с развитыми странами, надеется один из соавторов документа.