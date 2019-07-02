Общество

Псковский городской суд рассмотрит дело о праве собственности Росимущества на почти 8 млн рублей

В Псковский городской суд поступило заявление МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях о признании денежных средств, вырученных от реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 1158/91630 в сумме 7 853 803 рублей 35 копеек, находящихся на лицевом счете УМВД России по Псковской области, бесхозяйными, признании права собственности на указанные денежные средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском суде.

Судебное заседание назначено на 31 июля в 14:30 в помещении Псковского городского суда по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 24, кабинет 22. Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда Зарины Пулатовой.

В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества, либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей реализации, либо участия в рассмотрении заявления в Псковский городской суд.