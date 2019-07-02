Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Россиянкам могут разрешить работать машинистами в метро, ремонтировать автомобили и служить на судах всех видов флота. Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщает РБК.

По информации издания, в новый перечень войдут 98 видов работ, которыми нельзя заниматься женщинам. В прежнем списке, утвержденном почти 20 лет назад, было 456 запрещенных видов деятельности.

В частности, женщины смогут работать водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства, членом палубной команды судов всех видов флота, машинистом электропоезда, рыбаком прибрежного лова.

Под запретом останутся профессии из 21 блока — в их числе химическое производство, бурение нефти, производство цветных и редких металлов, слесарные авиационные работы.

Как ожидается, нововведения вступят в силу в 2021 году.