Общество

В России появится регистр нуждающихся в лекарствах льготников

В России создадут регистр граждан, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении, соответствующие изменения в законодательство готовятся. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

По словам вице-премьера, в нескольких регионах России проведут пилотный проект «по принципам лекарственного страхования».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что законодатели обсуждают с представителями правительства вопрос о том, чтобы закупкой дорогостоящих лекарств для редких заболеваний занимался Минздрав.