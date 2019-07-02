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Общество

В России появится регистр нуждающихся в лекарствах льготников

04.07.2019 09:45|ПсковКомментариев: 0

В России создадут регистр граждан, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении, соответствующие изменения в законодательство готовятся. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

По словам вице-премьера, в нескольких регионах России проведут пилотный проект «по принципам лекарственного страхования».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что законодатели обсуждают с представителями правительства вопрос о том, чтобы закупкой дорогостоящих лекарств для редких заболеваний занимался Минздрав.

Источник: Псковская Лента Новостей
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