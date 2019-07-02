Общество

Уже 20 сертификатов на мойку автомобиля выиграли слушатели радио «Шансон» в Пскове

Слушатели радиостанции «Шансон» в Пскове выиграли уже 20 летних сертификатов на мойку автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в редакции радиостанции, такой сертификат можно выиграть каждый рабочий день, акция продлится до конца лета. Слушайте «Шансон» на частоте 105.3 FM в Пскове, выигрывайте и ездите на чистом автомобиле!

«Для того, чтобы стать обладателем бесплатного сертификата, нужно дозвониться в редакцию "Шансона" сразу после того, как прозвучит ролик розыгрыша, где и будет номер телефона. Выигрывает первый дозвонившийся, - разъяснили в редакции радиостанции. - Так что настраивайтесь на частоту 105.3 FM, настраивайтесь на лето, на душевную музыку, слушайте "Шансон" и получайте свои подарки!».

Мойка, где по сертификату бесплатно почистят машину до блеска, - на улице Советской, 51.

Сертификаты можно получить по адресу редакции: Псков, улица Петровская, 51, 7 этаж, офис № 703. Сертификаты выдаются в рабочие дни, c 10.00 до 17.00. Срок действия сертификата - до 31 августа 2019 года (включительно). Организатор розыгрыша - ООО «Интер-Шоу».