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Школьника, получившего пулевое ранение на детской площадке в Великих Луках, выписали из больницы

Школьника, получившего пулевое ранение во время стрельбы, произошедшей на детской площадке в Великих Луках, выписали из больницы.



Об этом сообщает на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«У этого парня теперь два дня рождения! Сегодня, 3 июля ему исполнилось 16 лет, а 17 июня врачи спасли ему жизнь после пулевого ранения. Рассказала ему, что люди интересуются его состоянием, пожелала здоровья и успехов в учебе», - отмечает Наталия Соколова.

Детский омбудсмен также сообщает, что парень идет на поправку и что его выписали из больницы.

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Отметим, что следствие по данному уголовному делу продолжается.