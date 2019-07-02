Общество

В УФСИН России по Псковской области состоялось заседание Общественного совета и общественной наблюдательной комиссии

В Управлении пенитенциарного ведомства Псковской области, в формате круглого стола, состоялось заседание Общественного совета и общественной наблюдательной комиссии Псковской области, под руководством начальника УФСИН Псковского региона Юрия Лымаря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, участниками встречи обсуждались результаты взаимодействия УФСИН с Общественным советом и общественной наблюдательной комиссией, в первом полугодии 2019 года.

Так, в своем выступлении, начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов отметил, что за первый и второй квартал 2019 года членами Общественного совета при УФСИН России по Псковской области организовано взаимодействие с Псковским представительством Российского фонда культуры, региональным отделением Российского Красного Креста, областным отделением Российского детского фонда и Русской православной церковью.

Также не малую роль играет ОНК, осуществляя общественный контроль за обеспечением прав осужденных в местах принудительного содержания. За первое полугодие 2019 года представители ОНК 17 раз посетили подведомственные учреждения УФСИН, из них 13 раз в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области.

На второе полугодие участниками круглого стола были внесены предложения по изменению состава Общественного совета и включение в план работы на третий и четвертый квартал, проведение совместных общественных, спортивных и культурных мероприятий, в том числе и дистанционных.

Добавим, следующая встреча представителей Общественного совета и ОНК Псковской области пройдет на базе одного из подведомственных исправительных учреждений.