Общество

Трое псковичей могут стать «Почетным гражданами города Пскова»

Вчера, 3 июля, в рамках подготовки к очередной сессии состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Эдуарда Белова. В частности, парламентарии рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В этом году ходатайства о присвоении звания поступили на троих псковичей - председателя Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток» Анатолия Мультаха и тренера по боксу в/ч 07264 Владимира Ивасенко.

Рассмотрев вопрос, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить его в повестку дня следующей сессии. При этом в списке кандидатов на получение звания «Почетный гражданин города Пскова» они оставили все предложенные кандидатуры.