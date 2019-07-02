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Общество

Петр Алексеенко: Может, нас лучше дустом посыпать - и все? Все проблемы будут решены

04.07.2019 11:19|ПсковКомментариев: 2

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко высказался против деятельности свиноводческих комплексов, которая ухудшает экологию региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал перед сессией Псковского областного Собрания 4 июля.

По его словам, уровень спешно вводимых животноводческих объектов далеко не всегда соответствует европейским требованиям, при этом на таких комплексах «забыли предусмотреть соблюдение нормативов экологической безопасности во имя получения прибыли»: отходы жизнедеятельности вызывают многократное превышение концентрации загрязняющих веществ. При этом игнорируется мнение местных жителей, площадки новых свиноводческих комплексов выбираются без учета рельефа и географического положения, что вызывает социальное напряжение в районах, где они вводятся — в Великолукском, Невельском, Усвятском, а теперь Красногородском и Опочецком.

«Понятно, что за счет производства свинины растут объемы сельхозпроизводства в целом, но какой ценой? Нарушается экология, снижается стоимость недвижимости в районах, где построены комплексы. Стоит ли овчинка выделки?», - подчеркнул Петр Алексеенко.

В числе факторов, наносящих вред экологии, он также перечислил ОЭЗ «Моглино». «Может, нас лучше дустом посыпать и все? Все проблемы будут решены», - сыронизировал коммунист.

В своем выступлении он также высоко оценил Ганзейские дни, прошедшие в Пскове. По его мнению, праздник показал, что мы можем проводить такие мероприятия на высоком уровне. Город был чистым. «Но почему мы не можем содержать его в чистоте каждый день?», - изумился депутат, косвенно указывая на регоператора. «Обещания по улучшению положения дел в этой сфере мы слышали не раз, а воз и ныне там. Реформа ТКО забуксовала на старте, а расплачиваются за это жители, финансируя работ регоператора», - констатировал Алексеенко.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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