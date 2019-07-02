Общество

Псковская городская Дума отозвала из Псковского областного Собрания законопроект о добровольчестве

Псковская городская Дума отозвала из Псковского областного Собрания законопроект о добровольчестве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Напомним, инициатива принадлежит депутату гордумы, эсеру Олегу Брячаку. В апреле он выступил с предложением внести в областное Собрание проект закона Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Псковской области». Признав, что отчасти это можно назвать бюрократией, депутат выразил уверенность, что появление в регионе закона о волонтерстве позволит решить многие вопросы, связанные с данной деятельность.

На апрельской сессии гордумы данная инициатива нашла поддержку, однако сегодня была отозвана из регпарламента.