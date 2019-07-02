Общество

В Островском районе пройдет митинг в честь Героя Советского Союза Леонида Михайлова

В деревне Грызавино Островского района пройдет митинг, посвященный героическому подвигу экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоится 4 июля.

В торжественных мероприятиях традиционно примут участие представители районных властей, Совета ветеранов Островского района и молодежных патриотических объединений. К месту гибели экипажа бомбардировщика, где установлен мраморный обелиск, участники возложат цветы.

Напомним, 4 июля 1941 года в небе под Островом экипаж самолета в составе: капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолет на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло. Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских летчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года юные следопыты из отряда «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установили точное место гибели экипажа Михайлова. Был найден кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолета. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде. В Советской Армии с 1928 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу летчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов. С началом Великой Отечественной войны - командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.