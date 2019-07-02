Общество

Вице-губернатор Псковской области по строительству и ЖКХ встретится с журналистами в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 5 июля, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная одному из важнейших направлений деятельности региональной власти – сферам ЖКХ, строительства, транспорта, дорожной инфраструктуре и профильным нацпроектам.

У важнейшего направления деятельности региональной администрации - сфере ЖКХ, а также строительной, дорожной и транспортной сфер - наконец-то появился свой куратор. Более полугода позиция вице-губернатора Псковской области, курирующего эти вопросы была вакантной, пока в июне на эту ответственную должность был назначен Василий Осипов, глава жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Перед новым замом главы региона и его командой стоят непростые задачи и вызовы, накопленных десятилетиями болевых точек хватает... Достаточно ли сегодня у органов исполнительной власти инструментов, а главное, ресурсов на их решение?

Какие задачи органы власти в сфере ЖКХ и строительства считают первоочередными? Какую роль в их решении сыграют нацпроекты, которые сегодня власти называют магистральным направлением работы?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• заместителя губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василия Осипова

• председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова

• председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина

Дата проведения: 5 июля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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