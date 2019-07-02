Общество

С 2015 года наблюдается стабильный рост кредиторской задолженности медицинских организаций Псковской области

С 2015 года наблюдается стабильный рост кредиторской задолженности медицинских организаций, в том числе просроченной, медицинских учреждений, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом на очередной сессии регионального парламента рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Марины Гаращенко, основные причины образования просроченной задолженности: допущение учреждениями принятия обязательств сверх полученных доходов за выполненные медицинские услуги, неполучение доходов от оказания медицинской помощи, преимущественно амбулаторно-поликлинической, за счет средств обязательного медицинского страхования по причине невыполнения планового задания в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе в связи с дефицитом медицинского персонала.

По итогам I квартала 2019 года в соответствии с данными бюджетной отчетности просроченная кредиторская задолженность зафиксирована в 14 из 46 медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе: