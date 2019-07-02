Общество

Марина Гаращенко: Мы сами должны прийти к пациенту, а не пациент должен искать медпомощь

«Мы сами должны прийти к пациенту, а не пациент должен искать медпомощь», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила в рамках парламентского часа Псковского областного Собрания председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос депутата Льва Шлосберга о том, что планирует сделать администрация региона для повышения доступности медпомощи в населенных пунктах области.

«Большинство жалоб населения связаны с недоступностью медпомощи — не доехать, не попасть в областную больницу. Люди предпринимают много усилий, чтоб получить гарантированную государством медпомощь», - констатировал депутат. Некий спектр медпомощи, по его словам, сохраняется только в межрайонных больницах. Остальные же больницы превращены в амбулаторию.

По словам Марины Гаращенко, ответ на вопрос о доступности медпомощи вытекает из вопроса качественной обеспеченности, и для решения кадрового вопроса администрация региона будет прикладывать все усилия. «Мы не будем просить человека приходить куда-то на прием, искать врача. Сегодня мы должны сами пойти к нему. Будем развивать первичную медико-санитарную помощь, построим дополнительные ФАПы будем активно развивать мобильные службы», - отметила председатель комитета.

«Мы должны в любом случае к каждому жителю прийти, осмотреть, выявить у него риски. Это и будет доступной помощью, а дальше уже нужно решать вопросы с каждым пациентом индивидуально», - заключила Марина Гаращенко.