Общество

Большая часть повышения квалификации псковских медработников будет проходить на местах

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») на очередной сессии регионального парламента поинтересовался у председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, каким образом проходит повышение квалификации врачей в Псковской области. Алексея Севастьянова интересовало, что делается в сфере повышения квалификации уже работающих врачей и насколько обязательным является обучение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Марина Гаращенко ответила, что повышение квалификации медицинских работников происходит в рамках «Непрерывного медицинского образования». «Это происходит постоянно. В том числе этим занимаются и кадровые службы, разработаны специальные тесты», - сообщила она.

Также она рассказала о том, что была проведена встреча с ПсковГУ и Северо-западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова, по итогам которой было принято решение о расширении образовательных квалификационных программ. Она отметила, что в Псков будут приезжать различные специалисты, которые будут проводить обучение на местах, в Пскове.

«Обучение для работы на всем оборудовании, которое будет поставлено в рамках национального проекта, будет проходить на местах», - заявила Марина Гаращенко. С ее слов, это организовано и для удобства самих специалистов, и для избежания ситуаций утечки кадров, после прохождения обучения в других, более крупных городах.