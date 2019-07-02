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Общество

Территориальную схему развития здравоохранения Псковской области предложил утвердить Лев Шлосберг

04.07.2019 13:20|ПсковКомментариев: 0

Территориальную схему развития здравоохранения Псковской области предложил утвердить Лев Шлосберг. Такое предложение руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании озвучил на парламентском часе перед сессией регпарламента.

По итогам доклада председателя областного комитета здравоохранения Марины Гаращенко о финансово-экономическом состоянии и обеспеченности медкадрами госучреждений здравоохранения Псковской области Лев Шлосберг сообщил, что ему не хватает понимания, какая в регионе реализуется политика в сфере здравоохранения.

«Концепция госполитики в сфере здравоохранения должна давать ответ на вопрос любого человека. Нам нужна такая же территориальная схема по развитию здравоохранения, как схема обращения с ТКО. Пока эта схема не появится, мы вам (Марине Гаращенко — ред.) будем задавать на каждом парламентском часе по 44 вопроса, и это будут частности, которые будут складываться в картину недоступности здравоохранения», - пояснил депутат.

Лев Шлосберг также выразил надежду на то, что такой документ — территориальная схема развития здравоохранения Псковской области — появится, и людям будет понятно, на какую помощи они смогут рассчитывать, куда могут обращаться и сколько времени нужно, чтоб человек дошел до нужного специалиста.

«Прошу вас в течение года сделать все для появления такого концептуального системного документа по здравоохранению Псковской области..., и мы его обсудим на одном из парламентских часов», - заключил Шлосберг.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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