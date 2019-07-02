Общество

Проблему с МРТ в Псковской области решит Национальный проект

На очередной сессии регионального парламента руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко поинтересовался у председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, почему очень большое количество пациентов псковских поликлиник направляют на получение платных услуг, будь то необходимость в аппарате МРТ, сдача анализов или какое-то специальное исследование. Петра Алексеенко интересовало, почему Псковская область не может предоставлять необходимые для пациентов услуги бесплатно, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Марина Гаращенко ответила, что в Псковской области действительно есть некоторые проблемы с таким оборудованием, как МРТ. Однако, она заверила, что они будут решены в рамках национального проекта в ближайшее время.

Также она отметила, что у многих платных медицинских организаций Псковской области подписаны договоры на оказание бесплатных услуг для пациентов с направлением. По ее словам, в таких организациях услуги для пациентов должны оказываться по полису. Она заявила, что если у кого-то возникают проблемы, то их необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.