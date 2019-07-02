Общество

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский поддержал смягчение визового режима в России

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский заявил, что поддерживает идею смягчения визового режима в России. Об этом Александр Козловский сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Псковская область - приграничная территория, поэтому я полностью поддерживаю смягчение визового режима. Но здесь необходимо учитывать меры безопасности, чтобы к нам не попадали различные ненужные нам элементы из-за границы, из различных ячеек, которые в том числе занимаются и террористической деятельностью. Но это касается всех регионов, не только Псковской области. А что нужно облегчать визовый режим - конечно, это будет сказываться на туристическом потоке. У нас некоторые районы находятся прямо на границе. Например, Печоры - несколько километров от Евросоюза. И здесь использование облегченного визового режима было бы полезно для нашего региона», - отметил Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что сейчас в Псковской области делают многое для развития туристической инфраструктуры: развивается не только Псков, но и Печоры, Изборск и другие районы.

«Я всегда считал, что нужно задействовать все районы, поскольку на территории каждого есть туристические объекты, которые можно было бы посещать, - добавил Александр Козловский. - И необходимо их приводить в порядок, делать к ним дороги, в целом налаживать инфраструктуру - чтобы появлялись кафе, гостиницы новые. Кроме культурной составляющей, в нашем регионе более 3,5 тысячи озер, малых рек, которыми могут пользоваться любители рыбалки, спортивного туризма. По реке Великой много людей спускалось и спускается на байдарках, посещает наши озера. Надо это развивать, это - привлекательность региона, дополнительные отчисления. Когда я был в США, там за счет туристической отрасли пополнение бюджета доходило до 10%. В других развитых странах - аналогично происходит. Поэтому данное направление необходимо развивать. Сегодня люди передвигаются по миру очень свободно. И здесь наш регион выигрывает привлекательностью».