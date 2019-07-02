Общество

Проблему доступности медучреждений для маломобильных граждан подняли в псковском заксобрании

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова на очередной сессии заксобрания, проходящей 4 июля, подняла вопрос о доступности медицинских учреждений и услуг для маломобильных групп населения. Ее интересовал вопрос не только доступности самих больниц и поликлиник, но и доступность медицинских аппаратов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Маломобильные группы населения не только не могут посещать больницы, но и оборудование, которое установлено, не учитывает их интересы», - заявила Марина Борисенкова.

Отвечая председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что об этой проблеме известно и вопрос находится на контроле. Она отметила, что для организации комфортных условий для маломобилных групп населения необходимо дополнительно финансирование. «Как только появляется возможность и финансирование, мы стараемся обеспечить доступность», - заявила она.

Также она подчеркнула, что на данный момент этот вопрос является актуальной проблемой по всей территории Российской Федерации.